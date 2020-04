K čomu vláda potrebuje výpisy hovorov v boji proti koronavírusu? Kde je hranica na "preventívne" zbieranie dôverných informácií?

V diskusii p. Vagoviča s ministrom vnútra Mikulcom zaznela na p. ministra aj otázka prečo na boj proti koronavírusu potrebuje vláda od operátorov aj naše výpisy hovorov (kto s kým a kedy hovoril). Výpisy hovorv pritom nemajú s lokalizáciou pohybu nič spoločné. Pán minister odpovedal v tom duchu, že zatiaľ síce na to dôvod nie je, avšak nevieme ako sa situácia vyvinie a nevieme čo sa môže stať v budúcnosti. Inými slovami minister buď zatiaľ nevie alebo nechce povedať dôvod na poskytovanie výpisov hovorov, ale môže sa to možno aj zísť, tak to budú môcť zbierať.

Kde je hranica na "preventívne" zbieranie dôvernych informácií o nás len z dôvodu možnej budúcej potreby na vopred neznáme situácie?