Je a bude pán Matovič najlepším predsedom vlády v čase koronavíru? Na túto otázku budú musieť o pár dní nájsť odpoveď koaliční poslanci slovenského parlamentu pri hlasovaní o dôvere vlády.

O niekoľko dní budú poslanci hlasovať o vyslovení dôvery vláde p. Matoviča. Spôsob a metódy práce pána Matoviča, jeho vystupovanie, spôsob komunikácie, časťou verejnosti a politikov značne diskutovaná a aj spochybňovaná schopnosť vecnej a konštruktívnej argumentácie a taktiež jeho vízia zničenia koronavírusu na Slovensku uprostred Európy „blackoutom“ však prirodzene nastoľuje otázku, či pán Matovič je schopný v tejto krízovej situácii riadiť Slovensko z pozície predsedu vlády.

Za normálnej situácie by sa dalo povedať, že každý potrebuje určitý čas – svojich 100 dní, a že doteraz sa s takouto situáciou nestretol a je potrebné mu dať čas. Otázkou však je, či Slovensko a jeho občania majú dosť času, aby premiér mal svojich „100 dní“ a až potom by sa posudzovalo či a ako to zvládol. Túto otázku si môžu a asi aj budú klásť občania. Odpoveď je však na pleciach našich poslancov, najmä koaličných, ktorí by mali a budú niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

My ostatní môžeme v prvom kroku najmä veriť, že koaliční poslanci poznajú morálne, manažérske, organizačné a odborné vedomosti a schopnosti p. Matoviča a že sa rozhodnú správne.

Môžeme taktiež veriť, že aj p. Matovič, predseda najsilnejšej koaličnej strany, ktorý dostal hlasy a dôveru na boj s korupciou a nie s koronavírom (to sú jeho slová) racionálne zvažuje, kto by mohol byť najlepším premiérom pre boj s obidvoma nákazami súčasne.